Школьникам могут продлить осенние каникулы

В Украине могут продлить осенние каникулы из-за коронавируса. Фото: Pixabay

В украинских школах могут продлить осенние каникулы до 3-4 недель из-за вспышки заболевания на коронавирус.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио.

"Скорее всего они (каникулы - ред.) будут немножко продлены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3-4 недели", - рассказал он.

Кузин добавил, что сейчас на стационарном лечении с коронавирусом находится 607 детей - это 21% от количества коек для больных COVID-19, которые были выделены на педиатрическом направлении.

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"Дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, большое количество классов закрывается из-за случая коронавируса у ребенка или учителя. Весь класс считается контактным и он закрывается на "условный" карантин", - отметил главный санитарный врач.

За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине обнаружили 18 881 новых больных коронавирусом. Госпитализировали 4633 человека, выздоровели 7630 человек, 412 заболевших скончались.