Сколько выходных будут иметь украинцы в последний месяц лета

В августе 2018 года украинцы будут иметь 9 выходных. Фото: http://nemalababaklopoty.com/

В августе 2018 года украинцы будут иметь 9 выходных и 22 рабочих дня.

В этом году День Независимости приходится на пятницу, поэтому будет 3 выходных дня подряд - 24, 25 и 26 августа. 23 августа - предпраздничный, в связи с чем рабочее время будет сокращено на час, пишет nv.ua.

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Остальные 6 выходных приходятся на субботу и воскресенье. Это 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19 августа.

В эти дни лучше не оставаться дома, а отдать предпочтение ативному отдыху. Можно поехать семьей на природу или в путешествие.

С биометрическим паспортом на 3 дня можно съездить в Европу. Например, 3-дневный автобусный тур из Львова в Краков с посещением еще нескольких городов обойдется в €110 с человека. А в некоторых агентствах до недавнего времени можно было поймать 3-дневные туры на Кипр за 3 тыс. грн с человека. Многие украинцы именно на праздники запланировали начало отпуска в Турции и Египте.