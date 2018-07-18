Сколько выходных будет на День Независимости

В этом году 24 августа украинцы будут отмечать 27 годовщину провозглашения независимости Украины. Фото: unian.ua

В этом году 24 августа украинцы будут отмечать 27 годовщину провозглашения независимости Украины. На этот раз праздник будет в пятницу, так в августе украинцы будут иметь длинные выходные, с 24 по 26 августа.

Сначала праздник независимости Украины назначили на 16 июля. В этот день в 1990 году Верховный Совет Украинской PCP принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. А 24 августа 1991 приняли Акт провозглашения независимости страны, 1 декабря 1991 года его подтвердил народ на Всеукраинском референдуме. Поэтому возникла необходимость изменить дату, пишет unian.ua.

Традиции празднования Дня Независимости Украины на государственном уровне проходят в Киеве, где президент дает торжественный прием. Первые лица государства возлагают цветы к памятникам выдающимся украинским и участвуют в молитве за Украину в Софии Киевской. В ней принимают участие представители всех конфессий, существующих в Украине. Стало традицией в этот день проводить военные парады. Впервые он состоялся в 1994 году. С 2001 по 2010 годы проходили ежегодно, однако в 2005-2007 годах - без участия военных и техники, тогда по Крещатику шагали музыканты.

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Во времена правления Виктора Януковича, в 2010-2013 годах, парады ко Дню Независимости в столице не проводили, даже на 20-ю годовщину. Это объясняли экономией средств. Попытка общественности самостоятельно организовать шествие в центре Киева подверглась сопротивлению сотрудников правоохранительных органов.

Следующий парад состоялся только в 2014 году. Однако его проведения во время боевых действий на Востоке Украины вызвало противоположные мнения общественности. Говорили о том, что в эти дни военные машины нужнее на фронте чем в столице. В 2015 году парад прошел без участия техники. На 25-летие украинской независимости 2016 года, в военной ходе приняли участие более 4 тыс. Служащих и более 200 единиц боевого транспорта.

24 августа на День Независимости Украины в Киеве проходит военный парад. Он начался в 10.00. На Крещатике по предварительным анонсами присутствуют 4 тысяч украинских военнослужащих, а также 10 иностранных подразделений, 9 из которых будут представлять страны НАТО, и 11 министров обороны. От Майдана Независимости до Европейской площади выставлена новая военная техника Вооруженных сил Украины. Ее доставят в зону АТО.