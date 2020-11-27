Сколько выделят на офис генпрокурора с Госбюджета

На Офис генпрокурора потратят на 50% больше чем в 2020 году. Фото: Pinterest.com

В 2021 году на Офис генерального прокурора из государственного бюджета планируют потратить более 11,3 млн грн.

Это на 52,6% больше, чем в 2020-м и более чем 2 млн грн больше, чем было предусмотрено в проекте госбюджета первого чтения в сентябре.

Такие данные опубликовали на сайте ВР, передает РБК-Украина.



Также отмечается, что расходы на Государственное бюро расследований предусмотрены в сумме свыше 2,4 млн грн. Это на 75,4% больше, чем в 2020 году (1 416 535,9 грн).

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На СБУ потратят более 14,7 млн грн, что на 23,2% больше, чем в текущем году.

На МВД выделят свыше 85,8 млн грн - на 4,6% больше, чем в 202-м.

Кабмин принял второй проект Госбюджета. Его уже передали на рассмотрение в Верховную Раду.