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вторник, 14 мая 2019 13:09

Сколько времени в день люди тратят на сплетничание - исследование

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Сколько времени в день люди тратят на сплетничание - исследование
В среднем каждый человек сплетничает 52 минуты в день. Фото с открытых источников.

В среднем каждый человек сплетничает 52 минуты в день.

Американские психологи и ученые из Калифорнийского университета изучили стиль общения 467 человек (269 женщин и 198 мужчин) в возрасте от 18 до 58 лет, передает сайт ВУЗа.

Результаты исследований оказались очень необычными. 14% ежедневного общения людей занимают обсуждения за спиной - как положительные, так и отрицательные.

В частности оказалось, что этим любят заниматься люди с низким доходом. Богачи прибегают к сплетням гораздо реже. Также чаще всего "шушуканье" можно услышать от молодежи, чем от взрослых.

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Люди больше сплетничают о знакомых, чем о знаменитостях. И чаще всего говорят о своем окружении плохо, чем хорошо.

Действительно важное открытие психологи сделали по сплетен в гендерных группах. Ученые утверждают, что женщины сплетничают не чаще мужчин. А их сплетни носят более нейтральный характер, чем отрицательный.

"Это подтверждает общеизвестные выводы о том, что женщины чаще говорят друг с другом о социальных проблемах", - добавляют ученые.

Говорят, что психологи по рисункам детей проводят целые тесты, до оценки уровня интеллекта. А могут это сделать родители и на обращать внимание.

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