Сколько украинский чувствуют себя счастливыми

29% чувствуют себя преимущественно несчастными. Фото: pixabay.com

В 2020 году чувствовали себя счастливыми более половины украинцев.

Однако это самое низкое количество за последние 4 года, пишут в результатах опроса Фонда "Демократические инциативы" им. Илька Кучерива.

Очень счастливыми назвали себя 8,5% украинцев, а вот преимущественно счастливыми - 45,5%. Эти показатели намного ниже, чем в 2017-2019 годах.

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Также результаты опроса показали, что 29% чувствуют себя преимущественно несчастными, а совсем несчастными - 9% украинцев.

Исследование показало, что граждане в раздумьях о будущем Украины испытывают надежду - 43%, оптимизм - 31% и тревогу - 28%.

Украинцы планируют потратить на новогодний стол почти 1,5 тыс. грн. В этом году на угощения потратят меньше денег, чем в 2 предыдущие годы.