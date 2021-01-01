Сколько украинских военных болеют коронавирусом

В украинской армии коронавирус за сутки обнаружили в более чем 160 военнослужащих. Фото: Facebook

За последние сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 163 новых случаев заболевания коронавируса.

В общем болеют 1766 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

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"На изоляции находится 200 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 137 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Они получают необходимое лечение", - отмечается в сообщении.

За время пандемии выздоровели - 12360 человек, летальных случаев - 38.

За последние сутки в Украине обнаружили 9432 новых больных коронавирусом. Умерли 147 человек, преодолели болезнь 10016 пациентов, свидетельствуют данные СНБО. За все время пандемии в Украине подтвердили 1064479 случаев Covid-19.