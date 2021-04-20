Сколько украинцев заразились коронавирусом за последние сутки

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 1,9 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине диагностировали 8940 новых больных коронавирусом. Из них детей - 414, медработников - 251.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили у 1 961 956 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 20 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 40 367 пациентов, из них 367 - за последние сутки. Выздоровели 1 499 752 пациента, за последние сутки - 12 075.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев - 892 случая / 821 прививки;

Винницкая область - 211 случаев / 338 прививок;

Волынская область - 306 случаев / 481 прививка;

Днепропетровская область - 596 случаев / 512 прививок;

Донецкая область - 585 случаев / 763 прививки;

Житомирская область - 123 случая / 421 прививка;

Закарпатская - 133 случая / 211 прививок;

Запорожская область - 488 случаев / 806 прививок;

Ивано-Франковская область - 44 случая / 558 прививок;

Киевская область - 647 случаев / 445 прививок;

Кировоградская область - 129 случаев / 289 прививок;

Луганская область - 188 случаев / 230 прививок;

Львовская область - 477 случаев / 1770 прививок;

Николаевская область - 296 случаев / 210 прививок;

Одесская область - 691 случай / 529 прививок;

Полтавская область - 725 случаев / 281 прививка;

Ровенская область - 416 случаев / 377 прививок;

Сумская область - 97 случаев / 137 прививок;

Тернопольская область - 191 случай / 320 прививок;

Харьковская область - 804 случая / 425 прививок;

Херсонская область - 104 случая / 289 прививок;

Хмельницкая область - 198 случаев / 794 прививки;

Черкасская область - 402 случая / 341 прививка;

Черновицкая область - 178 случаев / 383 прививки;

Черниговская область - 19 случаев / 413 прививок.

Привить от коронавируса всех желающих украинцев возможно. Но при условии, что государство будет иметь не менее 1 млн доз инъекций. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. В приоритете вакцинации лиц в возрасте от 60 лет. После этого будут прививать украинцев от 18 лет, которые изъявят желание. Но сначала будут выбирать тех, у кого есть хронические болезни.