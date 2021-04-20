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вторник, 20 апреля 2021 08:32

Сколько украинцев заразились коронавирусом за последние сутки

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Сколько украинцев заразились коронавирусом за последние сутки
Коронавирус в Украине обнаружили более чем 1,9 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине диагностировали 8940 новых больных коронавирусом. Из них детей - 414, медработников - 251.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили у 1 961 956 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 20 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 40 367 пациентов, из них 367 - за последние сутки. Выздоровели 1 499 752 пациента, за последние сутки - 12 075.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев - 892 случая / 821 прививки;
Винницкая область - 211 случаев / 338 прививок;
Волынская область - 306 случаев / 481 прививка;
Днепропетровская область - 596 случаев / 512 прививок;
Донецкая область - 585 случаев / 763 прививки;
Житомирская область - 123 случая / 421 прививка;
Закарпатская - 133 случая / 211 прививок;
Запорожская область - 488 случаев / 806 прививок;
Ивано-Франковская область - 44 случая / 558 прививок;
Киевская область - 647 случаев / 445 прививок;
Кировоградская область - 129 случаев / 289 прививок;
Луганская область - 188 случаев / 230 прививок;
Львовская область - 477 случаев / 1770 прививок;
Николаевская область - 296 случаев / 210 прививок;
Одесская область - 691 случай / 529 прививок;
Полтавская область - 725 случаев / 281 прививка;
Ровенская область - 416 случаев / 377 прививок;
Сумская область - 97 случаев / 137 прививок;
Тернопольская область - 191 случай / 320 прививок;
Харьковская область - 804 случая / 425 прививок;
Херсонская область - 104 случая / 289 прививок;
Хмельницкая область - 198 случаев / 794 прививки;
Черкасская область - 402 случая / 341 прививка;
Черновицкая область - 178 случаев / 383 прививки;
Черниговская область - 19 случаев / 413 прививок.

Привить от коронавируса всех желающих украинцев возможно. Но при условии, что государство будет иметь не менее 1 млн доз инъекций. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. В приоритете вакцинации лиц в возрасте от 60 лет. После этого будут прививать украинцев от 18 лет, которые изъявят желание. Но сначала будут выбирать тех, у кого есть хронические болезни.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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