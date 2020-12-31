Сколько украинцев встретят Новый год в поездах

Более 5,4 тыс. украинцев будут встречать Новый год в поездах. Фото: uz.gov.ua

Более 5,4 тыс. украинцев будут встречать Новый год в поездах.

Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"По состоянию на 31 декабря пассажиры выкупили свыше 5,4 тыс. мест в поездах, которые будут курсировать в новогоднюю ночь. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 1 января будут курсировать 60 пассажирских поездов, где будут соблюдены все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий, уверяет перевозчик.

К зимним праздникам Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы-Одесса и Киев-Львов-Рахов. Для обеспечения проезда к горнолыжным курортам, начиная с 18 декабря, назначены также остановки поезда №217 / 218 Киев-Рахов на станциях Татаров и Квасы.