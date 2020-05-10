Сколько украинцев умерли от коронавируса за рубежом. Статистика МИД

Коронавирус унес жизни 8 украинцев за рубежом. Фото: Reuters

От Covid-19 за рубежом умерли 8 украинцев.

Вылечились 63 гражданина Украины, сообщили в Министерстве иностранных дел.

В частности, 22 украинца вылечились в Греции, 6 - в Польше, 5 - в Испании.

Продолжают бороться с болезнью в Италии - 121 человек. Также 6 украинцев болеют Covid-19 в Чехии, 4 в Германии, 3 - в Австрии, по 2 - в США и Швеции.

Всего 17658 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Защита".

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В мире с 4085276 случаев заболевания коронавирусом: 1427017 человек выздоровели и 279502 умерли.