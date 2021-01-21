Сколько украинцев подверглись стрессу в 2020 году

Две трети украинский подверглись стресу в прошлом году. Фото: Reuters

В течение 2020 года 67% украинцев пережили какую-то стрессовую ситуацию.

Такой показатель значительно больше, чем в 2017-2019 годах (50-53%). Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии.

Не переживали ни одной стрессовой ситуации в течение прошлого года около 32% респондентов, что значительно меньше, чем в предыдущие годы.

"Такая ситуация объясняется влиянием пандемии на жизнь украинцев, отразившегося значительным ростом тех, кто пережил болезнь или смерть близких, стал безработным, оказался без средств к существованию", - говорится в сообщении.

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Смерть близких пришлось пережить 16% опрошенных. Пережили сами тяжелую болезнь или операции 15% опрошенных.

Потеряли работу и стали вынужденно безработными 13% опрошенных, что на 7% больше, чем в 2019 году.

В то же время и в 2019-м, и в 2020 году значительно меньше было тех, кто чувствовал свою беспомощность или потерял веру в собственные силы, чем было в 2013-2018 годах.

После стресса организм должен "подавить" адреналин и кортизол. Эти вещества вырабатываются в критических ситуациях и могут вызвать депрессию.