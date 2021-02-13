Сколько украинцев подхватили коронавирус за последние сутки

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 5182 новых больных коронавирусом. Из них детей - 330, медработников - 226.

Всего, по состоянию на утро 13 февраля, имеем 1 268 049 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 285 летальных. 111 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 1 112 299 пациентов, из них за последние сутки - 6144, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 320 случаев;

Винницкая область - 365 случаев;

Волынская область - 112 случаев;

Днепропетровская область - 173 случая;

Донецкая область - 140 случаев;

Житомирская область - 234 случая;

Закарпатская область - 485 случаев;

Запорожская область - 136 случаев;

Ивано-Франковская область - 668 случаев;

Киевская область - 265 случаев;

Кировоградская область - 34 случая;

Луганская область - 55 случаев;

Львовская область - 329 случаев;

Николаевская область - 79 случаев;

Одесская область - 183 случая;

Полтавская область - 137 случаев;

Ровенская область - 114 случаев;

Сумская область - 130 случаев;

Тернопольская область - 135 случаев;

Харьковская область - 289 случаев;

Херсонская область - 23 случая;

Хмельницкая область - 127 случаев;

Черкасская область - 164 случая;

Черновицкая область - 384 случая;

Черниговская область - 101 случай.

Усиливать карантин в Украине до апреля-мая нет необходимости, сказал министр здравоохранения Максим Степанов. По сравнению с апрелем 2020 года медицинская система стала более мощной. И, несмотря на критику, стратегия противодействия Covid-19, которую избрало правительство, принесла результат.