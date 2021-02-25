Сколько украинцев изменили отчество в этом году

Верховная Рада 3 ноября 2020 года приняла закон, позволяющий украинцам менять отчество. Фото: Минюст

114 украинцев изменили отчество за 2 месяца 2021 года.

Всего заявлений на такую ​​процедуру было 572, но позволили только части, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Наиболее популярными отчествами в Украине есть: Николаевич/Николаевна, Владимирович/Владимировна, Александрович/Александровна, Иванович/Ивановна, Васильевич/Васильевна, Сергеевич/Сергеевна, Викторович/Викторовна, Михайлович/Михайловна.

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Верховная Рада 3 ноября 2020 года приняла закон, позволяющий украинцам менять отчество.

Это можно делать по своему усмотрению с 16 лет. При определенных условиях или по согласию родителей менять отчество позволяют с 14 лет.

Верховная Рада приняла законопроект № 2679, который призван оптимизировать сеть и функционирование центров предоставления административных услуг и усовершенствовать доступ к админуслугам, которые предоставляются в электронной форме.