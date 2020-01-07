Сколько россиян не пустили в Украину за год

Не пустили 7,3 тысячи граждан России. Фото: УНИАН

С начала 2019 года Украина отказала во въезде более 7 тыс. граждан РФ.

В среднем пограничники ежедневно отказывали во въезде на Украину около 20 россиянам. сообщает РИА "Новости".

Отказы были обоснованы тем, что жители России были в базе данных о запрете из-за превышения срока пребывания или посещения оккупированных территорий.

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"В течение 2019 более 7,3 тысячи граждан России не смогли въехать на Украину", - сообщили в МВД.

На пункте пропуска "Кучурган" в Одесской области на границе с Молдовой сотрудники Госпогранслужбы задержали подозрительный автомобиль.