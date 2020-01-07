Сколько россиян не пустили в Украину за год

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 864
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Просмотров: 24228
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
6 Просмотров: 4149
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 6399
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1845
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 26694
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2448
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2250
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 567
Фото
Все фото
3
7
4
6
6
Украинские пограничники задержали любителя совка на &quot;советских бляхах&quot;
Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах"
&quot;Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека&quot; - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
"Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека" - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
Впервые в Украине женщина закончила курсы полицейского спецназа
Впервые в Украине женщина закончила курсы полицейского спецназа
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Видео
Все видео
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Рождественское богослужение: онлайн-трансляция
Рождественское богослужение: онлайн-трансляция
Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой
Украинцы из плена напомнили, кто проведет Рождество за решеткой
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1584
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2448
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3510
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 828
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1503
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1620
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
вторник, 07 января 2020 18:40

Сколько россиян не пустили в Украину за год

  Комментировать
Сколько россиян не пустили в Украину за год
Не пустили 7,3 тысячи граждан России. Фото: УНИАН

С начала 2019 года Украина отказала во въезде более 7 тыс. граждан РФ.

В среднем пограничники ежедневно отказывали во въезде на Украину около 20 россиянам. сообщает РИА "Новости".

Отказы были обоснованы тем, что жители России были в базе данных о запрете из-за превышения срока пребывания или посещения оккупированных территорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поймали россиянина, который на угнанном Lexus пытался выехать из Украины

"В течение 2019 более 7,3 тысячи граждан России не смогли въехать на Украину", - сообщили в МВД.

На пункте пропуска "Кучурган" в Одесской области на границе с Молдовой сотрудники Госпогранслужбы задержали подозрительный автомобиль.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько россиян не пустили в Украину за год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Американец объехал земной шара на велосипеде

Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж

Самое читаемое
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
5
 Просмотров: 81878
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
4
 Просмотров: 38772
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии &quot;Золотой глобус&quot;
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус"
29
 Просмотров: 29007
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
 Просмотров: 24246
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
 Просмотров: 16956
Общество
Пожарные поздравили украинцев креативной колядкой
Пожарные поздравили украинцев креативной колядкой Просмотров: 72
Итальянский лоукостер отменил 4 рейса
Итальянский лоукостер отменил 4 рейса Просмотров: 297
Украина опустилась в рейтинге загранпаспортов
Украина опустилась в рейтинге загранпаспортов Просмотров: 828
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно 2 Просмотров: 1017
Гороскоп на 7 января: чего нельзя делать в этот день
Гороскоп на 7 января: чего нельзя делать в этот день
 Просмотров: 6318
Больше всего комментируют
8
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
6
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
3
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
2
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно
1
Челентано сознался в романе с Орнеллой Мути
Голосов: 48032
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua