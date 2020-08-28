Сколько масок надо школьнику в день

Одной маски в день школьнику будет достаточно. Фото: Pixabay

Одной одноразовой маски в день для школьников будет достаточно.

Маску можно использовать в течение трех часов, однако при условии непрерывного ношения, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что надевать маску во время уроков не нужно.

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"Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то ему достаточно одной маски в день. Потому что он не всегда в ней находится. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене - надеть снова", - сказал Степанов.

Министр добавил, что сейчас существует много тканевых масок, которые дома можно стирать и гладить.

ВОЗ рекомендует менять маску каждые 2-4 часа или когда она стала влажной.

После консультаций с международными экспертами и педагогами Минздрав обновил правила для обучения в школах во время пандемии.Согласно новым правилам, в регионах оранжевой зоны педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в желтых и зеленых - соблюдать социальную дистанцию. Учителей будут допускать к работе только после измерения температуры.