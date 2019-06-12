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среда, 12 июня 2019 13:34

Сколько километров дорог отремонтировали за 2 года

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Сколько километров дорог отремонтировали за 2 года
Гройсман отчитался о ремонте дорог за два года. Фото: УНИАН.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за 2 года в Украине построили 6800 км дорог. Это больше, чем за предыдущие 10 лет.

"Мы в 2017-2018-х построили более 6800 км дорог. Если проводить аналогию со сроками, то могу сказать, что за предыдущие 10 лет было построено гораздо меньше", - отметил премьер-министр, передает Еспресо.TV.

Гройсман отметил, что ранее в стране не было "ни системы строительства дорог, ни плана действий, ни стратегии, ни механизмов финансирования".

Также правительство заслушало отчет руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Славомира Новака. Он отметил, что с учетом остатка финансирования с прошлого года, дорожный фонд сверхплановые поступления в размере 5 млрд грн.

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Новак рассказал, что в 2019-м Укравтодор планирует отремонтировать 305 объектов. По его словам, с начала года уже выполнены более 26% работ.

Также он добавил, что средства с тех объектов, ремонт которых задерживается, перенаправляются на ремонт путей, которые идут по плану или опережают его.

"Это в результате даст 100% использования средств в рамках года", - пояснил Новак.

В ближайшее время Кабинет министров подаст президенту кандидатуры новых глав областных государственных администраций. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 12 июня.

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Дата
12
июня

Снаряд расколол пополам шлем военачальници

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