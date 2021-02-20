Сколько иностранцев оштрафовали за нарушение ПДД

Штрафы на границе получили уже 770 нарушителей ПДД. Фото: Facebook

770 иностранцев получили штрафы за правонарушения ПДД, зафиксированное в автоматическом режиме.

Почти 80% лиц их уже оплатили. Об этом сообщает пресс служба ГНСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водители показали "мастер-класс" с парковки - смешные фото

"За 3 месяца сотрудники МВД зафиксировали 2 тыс. Нарушений ПДД.

За этот период пограничники почти 770 правонарушителей оштрафовали за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте", - говорится в сообщении.

Лидерами среди правонарушителей являются граждане Молдовы, Беларуси, РФ и Польши.

В случае неуплаты штрафа в течение 30 дней, иностранцы получают решение о запрете въезда в Украину.

С15 февраля, в Киеве работает 1-я видеокамера, которая фиксирует движение автомобилей полосой общественного транспорта. В камеры, фиксирующие только превышение скорости, новую функцию добавят позже.