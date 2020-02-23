Сколько эвакуированные украинцы проведут в обсервации

Срок обсервации составит 14 дней. Фото: poltova.to

В Минздраве заявили, что срок обсервации эвакуированных из Китая украинцев составит 14 дней и увеличиваться не будет.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, отвечая на вопрос журналистов о якобы более долгом инкубационном периоде коронавируса, передает Укринформ.

В своем ответе Ляшко сослался на официальную информацию и рекомендации Всемирной организации здравоохранения относительно продолжительности инкубационного периода коронавируса.

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В то же время правительственный квартал сообщил, что в Украине по состоянию на 23 февраля ни одного лабораторного подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

По состоянию на 23 февраля 2020 в мире зарегистрировано 78 817 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2462 - летальные. Выздоровели уже 23232 человека. 81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в провинции Китая - Хубэй. За пределами Китая обнаружено 1725 случаев в 29 странах мира.