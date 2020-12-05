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суббота, 05 декабря 2020 11:07

Сколько денег вернули участникам отмененного пробного ВНО

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Сколько денег вернули участникам отмененного пробного ВНО
Участникам отмененного пробного внешнего независимого оценивания вернули деньги. Фото: УНИАН

Участникам отмененного из-за распространения коронавируса пробного внешнего независимого оценивания вернули 41,907 млн грн.

Деньги взяли из Фонда борьбы с Covid-19, сообщает пресс служба Министерства финансов.

"Деньги выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью Covid-19 и ее последствиями, которые были направлены в АО КБ" Приватбанк "для их возвращения 218 тыс. 663 участникам. Сумма возвращенных средств - 41 млн 907 тыс. грн, что составляет 79 9% от общей суммы (52 млн 450 тыс. гривен)", - сообщили в пресс-службе министерства.

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В то же время, по данным ведомства, 47 тыс. 624 человека не воспользовались своим правом на возврат средств и не обратились в ПриватБанк.

Остальные - 10,543 млн грн банк вернул в госбюджет.

Выплаты проводились с 1 июля по 30 ноября 2020 года.

Министерство образования и науки рассматривает 4 сценария проведения ВНО 2021 года. Форма проведения будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сказал на заседании Комитета по вопросам образования, науки и инноваций и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

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05
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