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понедельник, 16 августа 2021 10:45

Сколько Covid-прививок сделали в Украине

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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 51 068 людей.

С начала кампании по вакцинации сделали более 7 млн Covid-прививок, сообщает Министерство здравоохранения в Facebook. Полностью вакцинированных украинцев уже более 2,7 млн.

"15 августа одну дозу Covid-вакцины получили 31 675 людей. Полностью иммунизировали 19 393 человека. Работали 307 мобильных бригад, 1009 прививочных пунктов и 346 центров вакцинации", - говорится в сообщении.

Автор: МОЗ
  Свежие данные по вакцинации
Свежие данные по вакцинации

С начала вакцинации первую дозу получили 4 722 693 человека, двумя дозами привили 2 738 073 человека. Всего сделали 7 460 766 прививок.

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За последние сутки в Украине выявили 417 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 266 329 человек. Умерли 53 269 пациентов, из них 14 – за последние сутки. Выздоровели 2 197 075 человек, за последние сутки – 248.

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Дата
16
августа

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