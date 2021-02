Сколько частиц коронавируса в мире - впечатляющие подсчеты

Вирус SARS-CoV-2 имеет сферическую форму. Фото: pixabay.com

Covid-19 заразил не менее 106 млн человек во всем мире.

Но сам вирус крошечный, размером всего 100 нм, или 100 миллиардных долей метра, и в 1000 раз тоньше человеческого волоса.

Если все частицы коронавируса в мире составить вместе, то их объём будет эквивалентен всего 160 мл жидкости. Это меньше половины маленькой банки кока-колы.

Подсчеты провел преподаватель математики Университета Бата доктор Кит Йейтс, пишет Daily Mail.

BBC Radio 4 поручило ему выяснить, сколько частиц коронавируса существует в мире и какое пространство они занимают.

Он начал с известных данных: насколько большой вирус; у скольких людей он есть; сколько вируса у каждого человека в любой момент.

Признано, что вирус SARS-CoV-2 имеет сферическую форму, его диаметр составляет от 80 до 120 нм. Пиковая вирусная нагрузка - максимальное количество вирусов в организме человека за один раз - до 100 тыс. млрд частиц. Этот пик наступает через шесть дней после заражения человека.

3-я часть уравнения - это количество людей, инфицированных вирусом одновременно.

"По статистике сайта Our World in Data, полмиллиона людей ежедневно получают положительный результат теста на коронавирус", - пишет доктор Йейтс в статье для The Conversation.

Также он отметил, что многие люди не будут включены в этот подсчет, потому что у них нет симптомов или они предпочитают не проходить тестирование, или потому, что тестирование недоступно в их стране.

