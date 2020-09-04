Шкарлета в глаза обвинили в равнодушии и безответственности

Шкарлета обвинили в неготовности к учебному процессу. Фото: ТСН

Работу в.и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета критически оценила соучредитель ОО "Родительский контроль" и "Смарт образование" Иванна Коберник.

Коберник обвинила Шкарлета в том, что он не добился выделения целевой субвенции на организацию учебного процесса, сообщает ТСН.

"Должна быть выделена целевая субвенция на организацию учебного процесса в условиях пандемии. Собственно, это и является работой Министерства образования и науки. И я не могу себе представить, чтобы предыдущие министры образования вышли от премьер-министра или оставили в покое министра финансов, не добившись этой субвенции. И вы так спокойно говорите, что в сентябре готовите какой-то проект постановления, когда учебный процесс уже начался? Это говорит только о вашем равнодушие и безответственностм в этой ситуации", - заявила Коберник.

Речь идет о проекте постановления Кабмина. По словам Шкарлета, он подготовил запрос на изменения постановления, чтобы получить 3,3 млрд грн из образовательной субвенции на закупку масок и дезинфекторов.

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Коберник осудила намерения Шкарлета относительно остатков субвенции и заявила, что есть территории, где таких остатков нет. "Остатки есть в том случае, если не доплачивают все надбавки, не платят зарплату меньшему количеству учителей. А если город все платит, у него нет остатков. Тогда не надо покупать средства защиты этим городам?", - спросила Коберник.

Шкарлет ответил, что Коберник "кардинально не права". "Вы кардинально не правы в этом вопросе, потому что в 2020 году можно использовать только ту часть субвенции, которая осталась с 2019 года", - сказал Шкарлет.

В ответ Коберник снова заявила о городах, не имеющих остатков образовательной субвенции, там, где оптимизирована сеть.

Шкарлет посоветовал Коберник пройти общественный конкурс на и. о. министра образования или самого министра и добавил: "Вы лучше всех знаете? Живите на позитиве, прежде всего. Самое главное, что нужно делать".

Коберник также отметила, что если бы была целевая субвенция, она предусматривала и закупку защиты учителей, и дополнительную оплату труда учителей.

"Также МОН с Минздравом рекомендовали разделение классов на меньшие группы, разведение потоков, начало учений в разное время. Это означает больше часов работы учителей. Они должны быть оплачены. То есть фактически вы сейчас требуете от учителей работать больше, не обеспечив их зарплатой. А я напомню, что зарплата педагогических работников оплачивается из государственного бюджета. И это ваша ответственность", - добавила она.