Шкарлет продвигает для школьников "нововведение", придуманное Табачником

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет планирует "добавить вес" школьным аттестатам при поступлении в вузы.
Об этом он сообщил на форуме "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021", передает "Украинская правда".
"Есть цель увеличить вес аттестата при поступлении в учреждения высшего образования, чтобы усилить рост мотивированности учащихся к обучению в средней школе", - рассказал Шкарлет.
В 2010 году в Украине уже вводили аналогичную инициативу. Престиж школьного аттестата поднимал тогдашний глава МОН Дмитрий Табачник.
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25 июня 2020 года Кабинет министров назначил исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского национального технического университета Сергея Шкарлета. Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.
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