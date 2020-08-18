Шкарлет продвигает для школьников "нововведение", придуманное Табачником

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет планирует "прибавить веса" школьным аттестатам. Фото: УНН

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет планирует "добавить вес" школьным аттестатам при поступлении в вузы.

Об этом он сообщил на форуме "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021", передает "Украинская правда".

"Есть цель увеличить вес аттестата при поступлении в учреждения высшего образования, чтобы усилить рост мотивированности учащихся к обучению в средней школе", - рассказал Шкарлет.

В 2010 году в Украине уже вводили аналогичную инициативу. Престиж школьного аттестата поднимал тогдашний глава МОН Дмитрий Табачник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось

25 июня 2020 года Кабинет министров назначил исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского национального технического университета Сергея Шкарлета. Ранее образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.