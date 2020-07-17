Скандальный аккордеонист сообщил, что болен СПИДом

Игорь Завадский болен СПИДом. Фото: Фейсбук

Скандальный аккордеонист, заслуженный артист Украины Игорь Завадский болен СПИДом.

"Мое затяжное приключение ... Сейчас шестой день в реанимации Бердянска, в главной больнице города. Вчера еще говорили, что двусторонняя пневмония (коронавируса нет, тест отрицательный), а потом пришел другой тест. У меня 4-я стадия СПИДа. Вероятное заражение 7-8 лет назад", - написал аккордеонист в Facebook.

Завадский указал, что в то время он находился в тюрьме.

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"Я был в тюрьме. И единственный вариант, случайно или специально мне ввели ВИЧ. Лечение от него началось уже сегодня. 7 капельниц в день с сильнейшими антибиотиками, куча таблеток и процедур. Вставать не могу вообще. Даже лежать только на спине получается. Когда человек резко худеет, это начало 4-й стадии. Я похудел на 10 кг ... "- добавил он.

Аккордеонист Игорь Завадский был обвинен в насилии и педофилии. Подольский райсуд Киева приговорил музыканта к 13 годам лишения свободы в июле 2013 года. Его администратор Андрей Бригида получил 7 лет тюрьмы, а водитель Андрей Бойко - 3 года ограничения свободы. 20 апреля 2016 Апелляционный суд Киева отменил приговор Игорю Завадскому и направил дело в суд первой инстанции. 13 июня 2016 Подольский районный суд Киева освободил Завадского на поруки.