Скалецкая рассказала, когда в Украине запустят систему трансплантации органов

Система трансплантации органов может появиться уже в феврале 2020. Фото: Укринформ

В Украине уже в феврале 2020 году могут запустить систему трансплантации органов.

Об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Украинская правда.

"Полностью система (трансплантации - ред.) может быть развернута и запущена со всеми необходимыми защитами после первого января, где-то февраль", - прогнозирует она.

По словам Скалецкой, для запуска системы трансплантации в закон необходимо внести несколько технических изменений. Также остается вопрос реестра для трансплантации. Над этим сейчас активно работает команда из диджитализации.

"Ведутся переговоры, действительно ли мы можем с первого января запуститься в Киевском регионе уже в промышленном масштабе. Собрали информацию, сколько здесь есть необходимого оборудования. Очень много нет", - подчеркнула министр.

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Скалецкая отметила, что это амбициозная цель - сделать все за 4 месяца, "но надо ставить большие цели".

На вопрос о том, когда могут проводиться операции по трансплантации, Скалецкая отметила: "Параллельно работаем по двум направлениям: ТКМ (трансплантация костного мозга), чтобы успеть хотя бы до конца года, и пересадка (органов - ред.). Это тоже теоретически возможно. По этим вещам расчеты идут, поэтому есть большая вероятность".

Скалецкая добавила, что возможности будут оцениваться в конце ноября, и тогда можно будет сказать, потребуется ли дополнительное время на запуск этой системы.

"Другой вариант - это переносить вступление действия закона еще раз, но это не имеет смысла", - сказала она.

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