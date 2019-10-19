Скалецкая рассказала, когда в Украине запустят систему трансплантации органов

В Украине уже в феврале 2020 году могут запустить систему трансплантации органов.
Об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Украинская правда.
"Полностью система (трансплантации - ред.) может быть развернута и запущена со всеми необходимыми защитами после первого января, где-то февраль", - прогнозирует она.
По словам Скалецкой, для запуска системы трансплантации в закон необходимо внести несколько технических изменений. Также остается вопрос реестра для трансплантации. Над этим сейчас активно работает команда из диджитализации.
"Ведутся переговоры, действительно ли мы можем с первого января запуститься в Киевском регионе уже в промышленном масштабе. Собрали информацию, сколько здесь есть необходимого оборудования. Очень много нет", - подчеркнула министр.
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Скалецкая отметила, что это амбициозная цель - сделать все за 4 месяца, "но надо ставить большие цели".
На вопрос о том, когда могут проводиться операции по трансплантации, Скалецкая отметила: "Параллельно работаем по двум направлениям: ТКМ (трансплантация костного мозга), чтобы успеть хотя бы до конца года, и пересадка (органов - ред.). Это тоже теоретически возможно. По этим вещам расчеты идут, поэтому есть большая вероятность".
Скалецкая добавила, что возможности будут оцениваться в конце ноября, и тогда можно будет сказать, потребуется ли дополнительное время на запуск этой системы.
"Другой вариант - это переносить вступление действия закона еще раз, но это не имеет смысла", - сказала она.
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