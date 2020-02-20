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четверг, 20 февраля 2020 22:27

Скалецкая проведет 14 дней в карантине вместе с эвакуированными украинцами

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Скалецкая проведет 14 дней в карантине вместе с эвакуированными украинцами
Скалецкая будет в обсервации. Фото: Facebook

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая присоединилась к эвакуированным из КНР в Новых Санжарах.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны", - написала она в Facebook.

Министерство подготовило безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ.

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"Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди - наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности. То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас", - заявила Скалецкая.

Автобусы с украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах на Полтавщине. В сопровождении силовиков в санаторий Нацгвардии заехали 7 автобусов. Некоторые люди, которые были в автобусе улыбались тем, кто был на улице и махали флажками Украины.

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