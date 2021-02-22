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понедельник, 22 февраля 2021 12:53

"Сити-экспресс": в Украине запустят скоростные поезда между городами

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&quot;Сити-экспресс&quot;: в Украине запустят скоростные поезда между городами
На первом этапе сообщения появится в Киеве, Харькове и Днепре. Фото: pinterest.com

В Украине планируют запустить скоростное пригородное железнодорожное сообщение "Сити-экспресс".

Таким способом хотят преодолеть проблему с трафиком в больших городах, заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30".

"Мы готовим проект "Сити-экспресс". Это другой, качественный уровень пригородного сообщения. 1-й этап включает Киев, Харьков, Днепр", - сказал Зеленский.

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По его словам, для реализации проекта в Киеве уже ищут партнеров. А вот в Днепре и Харькове только работают над концепцией.

Кроме этого, ведут переговоры по привлечению инвесторов для производства в Украине подвижного состава для железных дорог.

В Украине появятся новые скоростные поезда с обновленными пассажирскими вагонами. Время поездки хотят сократить до 3-4 ч.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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