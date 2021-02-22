"Сити-экспресс": в Украине запустят скоростные поезда между городами

В Украине планируют запустить скоростное пригородное железнодорожное сообщение "Сити-экспресс".
Таким способом хотят преодолеть проблему с трафиком в больших городах, заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30".
"Мы готовим проект "Сити-экспресс". Это другой, качественный уровень пригородного сообщения. 1-й этап включает Киев, Харьков, Днепр", - сказал Зеленский.
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По его словам, для реализации проекта в Киеве уже ищут партнеров. А вот в Днепре и Харькове только работают над концепцией.
Кроме этого, ведут переговоры по привлечению инвесторов для производства в Украине подвижного состава для железных дорог.
В Украине появятся новые скоростные поезда с обновленными пассажирскими вагонами. Время поездки хотят сократить до 3-4 ч.
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