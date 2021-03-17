Синоптики удивили прогнозом до конца недели

В Киеве и области в среду днем небольшой дождь. Фото: pixabay.com

17 марта в большинстве регионов Украины будет дождливо. На дорогах западных областей ночью и утром местами гололед.

Температура днем +3...8°С, в южных областях до +12°С, сообщает Укргидрометцентр. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и области в среду днем небольшой дождь. Температура около +5...7°С, на Киевщине днем +3...8°С.

18 марта в южной части, днем и в восточных областях умеренные осадки, на остальной территории небольшие дожди с мокрым снегом. 19 марта в Украине, кроме западных областей, местами небольшие осадки. Преимущественно мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололед. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В столичном регионе 18-19 марта небольшой мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Температура ночью 19 марта в предела 0...-5°С. Днем +1. ..6°С.

Существенные осадки на 20-21 марта в Украине не прогнозируются, лишь 20 марта ночью в восточных областях небольшой мокрый снег. Температура ночью от +3...-3°С, в западных и северных областях 0...-5°С. Днем +1...6°С, в южных областях до +10°С. На Киевщине 20-21 марта без существенных осадков. Температура ночью 0...-5°С, днем +1...6°С.

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2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.