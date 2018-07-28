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суббота, 28 июля 2018 17:58

Синоптики сказали, когда закончатся дожди

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Синоптики сказали, когда закончатся дожди
Синоптики сказали, когда закончатся дожди

В западных, южных, Винницкой и Житомирской областях в воскресенье вероятные кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков, а днем ​​до 32 ° тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского Гидрометцентра.

"Ночью местами в Украине, днем ​​в западных, южных, Винницкой и Житомирской областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 17-22 °, днем 27-32 °, на Прикарпатье местами 23-25 ​​° ", - говорится в сообщении.

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В Киеве ночью кратковременный дождь, а днем ​​без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 18-20 °, днем ​​28-30 °.

На Киевщине также ночью местами кратковременный дождь, днем ​​без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 17-22 °, днем ​​27-32 °.

Согласно прогнозу на 30-31 июля, в Украине осадки не ожидаются.

Только днем ​​в западных, 30 Июля местами и в северных областях кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 17-22 °, на побережье морей до 25 °; днем 27-32 °, в южных и восточных областях до 36 °.

В столице только днем ​​30 июля местами вероятные кратковременный дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 17-22 °, днем ​​27-32 °.

1- 2 августа в западных и большинстве южных областей кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 15-20 °, днем ​​25-30 °; в южных областях ночью 18-23 °, днем ​​28-33 °.

В Киеве в эти дни осадки не прогнозируются. Температура ночью 15-20 °, днем ​​25-30 °.

В украинском языке насчитывается более десятка слов, которыми обозначают дождливую погоду. Предлагаем вашему вниманию слова, которые употребляют в Украине.

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Дата
28
июля

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