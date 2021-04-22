Синоптики рассказали, когда ждать потепления

22 апреля в некоторых регионах Украины будет дождливо. На юге и востоке окажется теплее всего: воздух прогреется до +10°С.

Обещают облачность с прояснениями, говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Днем в западных и Житомирской областях пройдут умеренные, а в Винницкой, северных и юго-восточных областях небольшие дожди. На остальной территории без существенных осадков. В Украине ожидается +13...18°С. На западе обещают около +10...14°С. В Карпатах столбики термометров будут показывать 0...+5°С.

Автор: meteo.gov.ua

В Киеве в четверг также будет облачно с прояснениями. Днем синоптики обещают небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с, а температура будет около +16...18°С.

Не слишком радуют и прогнозами на выходные. С пятницы до вторника днем столбики термометров будут колебаться вокруг отметки +10°С, а после захода солнца температура воздуха начнет опускаться местами до -3°С. Возможны заморозки до -5°С. Потепление начнется со вторника, но будет постепенным и сопровождаться дождями.

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До конца апреля погода в Украине будет оставаться холодной: возможны ночные заморозки и ежедневные осадки. Украинцев ждут температурные качели.