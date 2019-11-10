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воскресенье, 10 ноября 2019 16:49

Синоптики прогнозируют третье "бабье лето" в Украине

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  На следующей неделе Украину ожидает потепление. Фото: Vchasnoua
На следующей неделе Украину ожидает потепление. Фото: Vchasnoua

В Украине с 11 ноября прогнозируют потепление, которое будет чередоваться с дождливой и прохладной погодой.

В ноябре на украинский ждет еще одно "бабье лето". Об этом сообщает Укргидрометцентр.

11 ноября температура воздуха в Украине составит в среднем + 12-15 градусов. Дожди накроют центральные и северные регионы.

 

12 ноября тепло сохранится, но при этом нигде не ожидаются осадки. В ночное время в западных областях могут быть заморозки - температура воздуха опустится до +3 градусов.

 

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13 ноября будет наиболее теплая и солнечная погода - третье "бабье лето", когда тепло будет в большинстве регионов Украины. В западных областях ожидается потепление до + 14-18 градусов, как и в южных областях. В центральных регионах немного прохладнее - + 14-17 градусов. Холоднее всего будет, традиционно, на севере и востоке страны - до + 10-17 градусов.

 

За период прошлого потепление, 125 тыс. лет назад, уровень мирового океана повысился на 10 метров. Если траектория глобального потепления не изменится, то эта ситуация повторится.

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Дата
10
ноября

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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