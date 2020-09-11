Синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду

В Киеве температура воздуха составит от +20...22°C. Фото: pixabay.com

11 сентября по всей территории Украины будет сухо, но облачно. В среднем температура воздуха будет колебаться в пределах +20...23°C. Теплее всего будет на юге и в восточных областях – +25...29°C.

В Киеве температура воздуха составит от +20...22°C, сообщают на сайте Укргидрометцентра.

Погода по городам:

Ужгород, Херсон, Донецк и Симферополь – + 26...28°C;

Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, Хмельницкий, Чернигов, Житомир и Сумы – +20...22°C;

Черновцы, Винница и Черкассы – +21...23°C;

Кропивницкий, Полтава – + 22...24°C;

Луцк и ровно – +19...21°C;

Одесса и Луганск – + 25...27°C;

Днепр – + 23...25°C;

Николаев и Запорожье – + 27...29°C;

Харьков – +24..26°C.

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Бабье лето придет в Украину дважды, первая его волна накроет страну уже в сентябре. К двадцатым числам первый месяц осени будет очень теплым, а то и жарким. Третья декада сентября начнется с похолодания и кратковременных дождей, но конец месяца также порадует теплом, говорит народный синоптик Владимир Деркач.