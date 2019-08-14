Синоптики прогнозируют дожди, ветры и град

На 15 августа прогнозируют грозовые дожди и ветры. Фото: sites.google

15 августа возможны грозовые дожди в северо-западных регионах.

Метеорологи прогнозируют град и сильные ливни, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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"Жара остается в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. Предполагается +30°С...+34°С", - говорится в тексте сообщения.

Прогнозируют похолодание в западных регионах от +18°С до +23°С.

В Киеве прогнозируют похолодание до +24°С. Также возможны сильные ветры и дожди.

Показали последствия непогоды, прошлась накануне райцентром Сторожинец в Черновицкой области. Повреждены крыши зданий, разбиты стекла окон, повреждены автомобили и овощи - помидоры, груши, яблоки. Соответствующие фото и видео выложили в сеть пользователи.