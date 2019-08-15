Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Из-за непогоды в Украине были обесточены 205 населенных пунктов в пяти областях. ФОТО: УНИАН

15 августа ухудшится погода в западных регионах и в Житомирской области.

"15 августа во западных и Житомирской областях грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди (1 уровень опасности)", - сообщает Украинский гидрометеоцентр.

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Из-за непогоды в Украине были обесточены 205 населенных пунктов в пяти областях. По состоянию на 15 августа в Черниговской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Волынской областях остаются без электроснабжения 151 населенный пункт.

В связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с. Днем 13 августа и будет в течение суток 14 августа на западе страны - значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м / с