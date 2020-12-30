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среда, 30 декабря 2020 14:49

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 31 декабря

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Синоптики объявили штормовое предупреждение на 31 декабря
В течение суток 31 декабря в Карпатах ожидается сильный снегопад. Фото: pixabay.com

30 и 31 декабря ожидается ухудшение погодных условий. В Украине объявили штормовое предупреждение.

Днем 30 декабря и в новогоднюю ночь будет наблюдаться туман, видимость 200-500 м, сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

В течение суток 31 декабря в Карпатах ожидается сильный снегопад, возможна гололедица на дорогах. Погодным условиям предоставили 1-й уровень опасности - желтый.

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Сегодня погода в Украине будет пасмурной в большинстве областей. В некоторых регионах ожидается дождь, местами с мокрым снегом и сильный штормовой ветер. На востоке страны без существенных осадков, сильный ветер. Ночная температура от -2...+5°С. Холоднее всего будет в Луганской области и Харькове - днем +2...5°С.

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