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вторник, 08 октября 2019 08:21

Синоптики назвали регионы, где ждать тепла и холода

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Синоптики назвали регионы, где ждать тепла и холода
zik Погода на 8 октября: синоптики прогнозируют заморозки и солнце

Сегодня, 8 октября, через воздушную массу арктического происхождения ожидается холодная погода с ночными заморозками.

В Киеве вторник будет холодным: ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​8 + 10 градусов. Без осадков, сообщает Украинский гидрометцентр.

Ночью ожидается 0-4 градуса мороза, на высокогорье Карпат и ниже. В течение дня - максимально + 7 + 12 градусов.

Теплее всего будет на юге. В Крыму, в Запорожье и в Донецкой области в ночные часы местами предполагается + 10 + 15 градусов.

Осадки вероятные в Харьковской и Луганской областях.

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В Украине заснежило. На Ровенщине утром сыпала крупа, а потом пошел пушистый снег. Крыши, деревья и цветы покрыло белым снегом, но через несколько часов все растаяло.

Первый снег выпал и на Волыни. В Луцке почувствовали сильное похолодание.

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Дата
08
октября

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