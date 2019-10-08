Синоптики назвали регионы, где ждать тепла и холода

Сегодня, 8 октября, через воздушную массу арктического происхождения ожидается холодная погода с ночными заморозками.
В Киеве вторник будет холодным: ночью 0-2 градуса мороза, днем 8 + 10 градусов. Без осадков, сообщает Украинский гидрометцентр.
Ночью ожидается 0-4 градуса мороза, на высокогорье Карпат и ниже. В течение дня - максимально + 7 + 12 градусов.
Теплее всего будет на юге. В Крыму, в Запорожье и в Донецкой области в ночные часы местами предполагается + 10 + 15 градусов.
Осадки вероятные в Харьковской и Луганской областях.
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В Украине заснежило. На Ровенщине утром сыпала крупа, а потом пошел пушистый снег. Крыши, деревья и цветы покрыло белым снегом, но через несколько часов все растаяло.
Первый снег выпал и на Волыни. В Луцке почувствовали сильное похолодание.
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