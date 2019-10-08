Синоптики назвали регионы, где ждать тепла и холода

zik Погода на 8 октября: синоптики прогнозируют заморозки и солнце

Сегодня, 8 октября, через воздушную массу арктического происхождения ожидается холодная погода с ночными заморозками.

В Киеве вторник будет холодным: ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​8 + 10 градусов. Без осадков, сообщает Украинский гидрометцентр.

Ночью ожидается 0-4 градуса мороза, на высокогорье Карпат и ниже. В течение дня - максимально + 7 + 12 градусов.

Теплее всего будет на юге. В Крыму, в Запорожье и в Донецкой области в ночные часы местами предполагается + 10 + 15 градусов.

Осадки вероятные в Харьковской и Луганской областях.

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