Синоптик рассказала, когда ждать жары до +30°С

В пятницу погода в Украине выдастся пестрой. Южный циклон снова будет заливать периодическими дождями юг, центральные области и восток.

Во время дождей будут греметь грозы, возможны мгновенные сильные ливни, шквалы и град, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В западных и северных областях непогоду завтра будет сдерживать антициклон Zoe. Существенные осадки там маловероятны. Однако за хвосты и спины этих регионов южная циклонность где-то да и укусит. Может зацепить юго-запад и часть Киевщины", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха 18 июня ожидается высокой. В течение дня в пределах +24...29°С, на юге и востоке местами +20...24°С. О серьезных осадках речи не идет, разве что непогода заденет локально дождями несколько южных районов. Жара, которая сейчас царит во многих странах Западной и Центральной Европы, с понедельника начнет перемещаться в восточном направлении. Завтра же ожидается активизация магнитного поля.

В Киеве в пятницу будет жарко, до +28°С. Следующая неделя в стране обещает быть горячей, до +30°С.

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17 июня в Украине будет облачно, местами пройдут град и сильные грозы. В большинстве центральных областей ожидаются умеренные дожди. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами пройдут сильные ливни.