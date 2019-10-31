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четверг, 31 октября 2019 13:28

Синоптик рассказала, каким будет первый день ноября,

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Синоптик рассказала, каким будет первый день ноября,
Будет сухо, но холодно. Фото с открытых источников.

Завтра будет прохладная, но сухая погода. Над Украиной антициклон Ольденбургия (Oldenburgia).

Днем ожидается +3 +8 градусов, а ночью -2-8 градусов, передает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Киеве без осадков. Температура до +6 градусов тепла.

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"Суббота уже станет немного теплее, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8 +14 градусов. Однако в воскресенье появятся дожди и усилится серьезно ветер. Температура достигать до +8, а в воскресенье - дождь, ветер и 12 градусов. на следующей неделе может разогнаться даже до 16 градусов!"

Последний месяц осени в целом можно ожидать по-зимнему строгим, с морозами и даже с дождем со снегом. Такой прогноз дал известный народный синоптик Украины Леонид Горбань.

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