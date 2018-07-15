Синоптик рассказала, где ожидать похолодание

Погода в Украине 15 июля будет дождливой, однако теплой. Фото - Gismeteo

Погода в Украине 15 июля будет дождливой, однако теплой. Осадки пройдут практически по всей территории Украины. Самой низкой температура будет на Западе. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В большинстве областей ожидаются локальные дожди с грозами. Непродолжительны. Солнца также хватает. Разве что в южной части Украины - Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье и их районы, а также Крым, все же будет доминировать сухая солнечная воздушная масса ", - пишет Наталья Диденко.

В столице ожидается + 25 + 27 градусов. Однако есть вероятность локальных дождей с грозами.

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По сообщениям Гидрометцентра средняя температура по Украине 15 июля будет такой: на Западе +18 ... + 25 градусов, на Востоке +26 ... + 30, на севере +21 ... + 27, на Юге страны +26 .. . + 30 градусов, а в центральной части столбик термометра указывать +22 ... + 27 градусов.

Скорость ветра в среднем составит от 5 до 10 метров в секунду.

На юге Украины из-за резкого перепада температур учащаться смерчи. Об этом рассказала доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. В последние годы в Украине все чаще встречаются температурные рекорды, когда температура держится в течение недели-двух.