Синоптик рассказала, чем будет удивлять погода в Украине

Во вторник, 17 июля, почти во всех регионах Украины пройдут дожди. Фото: UAZMI

Во вторник, 17 июля, почти во всех регионах Украины пройдут дожди. Возможны сильные порывы ветра и грозы. Солнечная и теплая погода будет только в южных областях.

"В большинстве областей Украины пройдут периодические дожди, местами с грозами и порывистым ветром. В южной части Украины будет преобладать солнечная погода, разве что затронет дождем Крым, Одесскую область и Приазовье. Во вторник воздух ощутимо посвежеет. Температура воздуха будет колебаться в пределах +20 ... +26°С", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В южных и восточных областях столбики термометров поднимутся до +25... +29°С. На Западе ожидается +19... +24°С, а в Карпатах +10... +16°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что надо знать о правильном загаре на пляже

В Киеве во вторник пройдут периодические дожди и похолодает до +23°С.

По народному прогнозу, 17 июля - день Андрея, а также Марфы. В прошлые времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

Погода до конца лета не будет экстремально жаркой - в отдельные дни будет около +30°С, а в среднем +25... +28°С. А вот осенью довольно рано придут заморозки. Об этом рассказала доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова, передает "Укринформ". По ее словам, существенное изменение погоды в Украину придет в конце июля.