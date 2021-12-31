Синоптик поразила прогнозом погоды на Новый год

Новый год начнется с дождей и потепления. Фото: Prems

В Украине новый год начнется с жаркой погоды и дождей.

В новогоднюю ночь будет дождь на Западе, Севере, Центре и в Одесской области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В течение утра и дня 1-го января влажная воздушная масса будет перемещаться в восточном направлении, постепенно охватит все центральные области, Юг и Восток Украины, а в западных и северных областях осадки днем ​​стихнут. Дождь будет временами смешиваться с мокрым снегом. Фаза осадков будет иметь тонкую грань - будет зависеть от колебаний температуры воздуха", - говорится в сообщении.

Сильный ветер северо-западного направления, с штормовыми порывами, в первый день 2022 охватит большую часть Украины.

Температура воздуха новогодней ночи будет составлять от 1 мороза до 3 тепла, в восточных областях, в Полтавской области, Запорожье, в Днепре с районами -2-7 градусов, в западных областях +2+5 градусов. Днем 1 января ожидается +2+6 градусов, на Западе и Юге до +8 градусов, в восточных областях будет около нуля.

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Температура воздуха в Киеве в новогоднюю ночь будет колебаться около +2 градусов, днем ​​1 января воздух прогреется до +5 градусов. Ночью в столице будет идти дождь, днем ​​осадки ослабеют.

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