Синоптик назвала области, где будут идеальные июньские выходные

В выходные в Украине жара с дождями. Фото: zoloto.city

В Украине начались идеальные синоптические июньские дни. В субботу везде будет тепло. Ожидается +20+24°С.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

"Грозовых осадков хватает, однако вдоль полосы Черниговсская, Киевсская, Черкасская и Одесская области плюс Крым будет солнце и сухая погода. Вне этой полосой - грозовые дожди, возможны шквал и град", - пояснила специалист.

13 июня дожди с грозами охватят практически всю нашу территорию. В воскресенье в западных областях, в Винницкой, Житомирской, Киевской предполагается понижение температуры воздуха до +16+20°С.

На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей днем ​​ожидается +20+26°С.

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В Киеве в субботу солнечно, + 24 ° С, в воскресенье - дождь и температура воздуха до + 19°С.

Украина накрыли дожди с грозами. Сливы больше затопили Днепр, Харьков и Черновцы. Из-за непогоды пострадали дома и дороги. В некоторых городах выпал огромный град.