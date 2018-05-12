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суббота, 12 мая 2018 16:31

Синод по поводу автокефалии состоится за планом - УПЦ КП

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Синод по поводу автокефалии состоится за планом - УПЦ КП
Очередное заседание Синода ожидается в конце мая. ФОТО: Укринформ

Очередное заседание Синода ожидается в конце мая, как и запланировано.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"Распространенная в СМИ информация о якобы переносе даты очередного заседания Священного Синода Константинопольского патриархата после проверки не получила своего подтверждения. Как и сообщалось ранее, очередное заседание Синода ожидается в конце мая", - отметил архиепископ Евстратий.

Он посоветовал всем, кто комментирует признание автокефалии украинской церкви, учитывать рост числа провокаций со стороны противников положительного решения дела.

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11 мая религиовед Людмила Филипович сообщила, что дата Синода Константинопольского патриархата, на котором будет рассматриваться вопрос предоставления автокефалии православной церкви в Украине, перенесена на июнь.

"Дата проведения синода перенесена на июнь. Это, наверное, связано с тем, что Патриарх не очень хорошо себя чувствует, а, возможно, со сложностями, которые возникли в процессе, как он сказал, консультирования с различными православными церквями", - сказала она. Также Людмила Филипович добавила, что внутри Православной церкви существуют противостояния и не все поддерживают автокефалию УПЦ.

Петр Порошенко 17 апреля подписал обращение к Вселенскому патриархату с просьбой предоставить томос Украинской поместной автокефальной церкви. 19 апреля его поддержала Верховная Рада.

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12
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