Сильный ветер, дождь и туман: в Украине прогнозируют похолодание

15 ноября в Украине пройдут дожди в восточных областях. Ожидается туман. В Крыму и Приазовье сильный ветер, температура днем 5-10° тепла.

"В западных областях местами небольшой, в Карпатах и на Закарпатье умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков. Утром в западной части местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье порывы 15-20 м/сек. Температура днем 5-10° тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 11-16°, на юге Одесской области до 19°", - сообщает Украинский гидрометцентр, пишет Укринформ.

В Киеве и области в пятницу без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. В столице температура днем 8-10°, на Киевщине днем 5-10°.

16-17 ноября в Украине осадки не ожидаются. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья 0-2° мороза; днем 8-13°, на Закарпатье и Одесской области до 17°.

На Киевщине также без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-7° тепла; днем 8-13°.

18-19 ноября осадки в Украине не прогнозируются. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, в южной части и западных областях 1-7° тепла; днем 6-12°, на Закарпатье и крайнем юге страны до + 16°.

В столичном регионе также без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 6-11° тепла.

Зимой Украину ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветры с территории Сибири. В январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума. Ожидаются мощные снегопады. Все чаще в Украину заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь часто случаются волны жары или холода.