"Схемы" подсчитали состояние Медведчука

Медведчук удвоил состояние. Фото: Кореспондент

Подсанкционный украинский политик, нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук удвоил свое состояние в 2020 году.

При этом большинство сбережений он сейчас хранит в российских рублях в белорусском банке, сообщают "Схемы".

"По подсчетам журналистов, которые проводились с учетом актуального курса валют за соответствующие периоды, в 2019 году денежные активы семьи Виктора Медведчука составили 7 017 878 евро, а в 2020 году вдвое больше — 14 420 848 евро", — говорится в сообщении.

Отмечается, что хотя в 2019 году семья политика декларировала доходы преимущественно в евро и гривнах, в прошлом году наибольшая сумма хранилась на счету жены Медведчука Оксаны Марченко в белорусском "Абсолютбанке" в сумме более 784 миллионов российских рублей (около 9,5 миллиона евро).

Владельцем "Абсолютбанка" является белорусский олигарх Николай Воробей, известный как "банкир" Медведчука и его соратника Тараса Козака. В 2019 году Воробей стал совладельцем части нефтепродуктопровода в Украине (украинскоой компании "ПрикарпатЗападтранс").

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Марченко тем временем больше не является бенефициарным собственником российского микропредприятия "Основы инвестиций" и финансовой компании "Тренд Оптима". Кроме того, из перечня подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

Зато у жены Медведчука появились еще две связанные с нефтяным бизнесом компании в РФ, в частности ООО "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик) и ООО "НЗНП Инжиниринг".

На днях Служба безопасности Украины провела 20 обысков у руководства и членов общественной организации "Украинский выбор", которая связана с нардепом от "ОПЗЖ" и кумом Путина Виктором Медведчуком.