"Схемы" подсчитали состояние Медведчука

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 459
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 450
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 252
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 441
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 513
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 387
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 891
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 270
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
9
7
5
0
Влюбленные бездомные решили кардинально изменить жизнь
Влюбленные бездомные решили кардинально изменить жизнь
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
12 детей остались сиротами - от коронавируса умерли супруги
12 детей остались сиротами - от коронавируса умерли супруги
&quot;Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год&quot; - украинка об опыте съема жилья в Канаде
"Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год" - украинка об опыте съема жилья в Канаде
Видео
Все видео
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Активиста Сорда хотят наказать за присвоение госнаграды. Орден конфисковали
Активиста Сорда хотят наказать за присвоение госнаграды. Орден конфисковали
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 630
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 396
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 180
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 513
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 243
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 918
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
четверг, 01 апреля 2021 05:24

"Схемы" подсчитали состояние Медведчука

  Комментировать
&quot;Схемы&quot; подсчитали состояние Медведчука
Медведчук удвоил состояние. Фото: Кореспондент

Подсанкционный украинский политик, нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук удвоил свое состояние в 2020 году.

При этом большинство сбережений он сейчас хранит в российских рублях в белорусском банке, сообщают "Схемы".

"По подсчетам журналистов, которые проводились с учетом актуального курса валют за соответствующие периоды, в 2019 году денежные активы семьи Виктора Медведчука составили 7 017 878 евро, а в 2020 году вдвое больше — 14 420 848 евро", — говорится в сообщении.

Отмечается, что хотя в 2019 году семья политика декларировала доходы преимущественно в евро и гривнах, в прошлом году наибольшая сумма хранилась на счету жены Медведчука Оксаны Марченко в белорусском "Абсолютбанке" в сумме более 784 миллионов российских рублей (около 9,5 миллиона евро).

Владельцем "Абсолютбанка" является белорусский олигарх Николай Воробей, известный как "банкир" Медведчука и его соратника Тараса Козака. В 2019 году Воробей стал совладельцем части нефтепродуктопровода в Украине (украинскоой компании "ПрикарпатЗападтранс").

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ахметов и Пинчук: Forbes составил рейтинг украинских миллиардеров

Марченко тем временем больше не является бенефициарным собственником российского микропредприятия "Основы инвестиций" и финансовой компании "Тренд Оптима". Кроме того, из перечня подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

Зато у жены Медведчука появились еще две связанные с нефтяным бизнесом компании в РФ, в частности ООО "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик) и ООО "НЗНП Инжиниринг".

На днях Служба безопасности Украины провела 20 обысков у руководства и членов общественной организации "Украинский выбор", которая связана с нардепом от "ОПЗЖ" и кумом Путина Виктором Медведчуком.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Схемы" подсчитали состояние Медведчука». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 13572
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 11305
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 8793
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
17
 Просмотров: 6786
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 4311
Общество
Что известно об обновленном техпаспорте и водительском удостоверении
Что известно об обновленном техпаспорте и водительском удостоверении Просмотров: 54
В КГГА объяснили, как получить спецпропуска на транспорт
В КГГА объяснили, как получить спецпропуска на транспорт Просмотров: 90
Мать Фирташа экстренно госпитализировали
Мать Фирташа экстренно госпитализировали Просмотров: 423
"Концентрационные лагеря на Донбассе" – о чем говорить на переговорах
"Концентрационные лагеря на Донбассе" – о чем говорить на переговорах
 Просмотров: 261
Будут судить медиков Национального института рака - пациентка умерла после операции
Будут судить медиков Национального института рака - пациентка умерла после операции Просмотров: 639
Больше всего комментируют
10
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
7
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
3
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
3
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
Голосов: 55790
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть