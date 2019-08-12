Схемы на тендерах и откаты: эксперт рассказал о масштабах коррупции в Укрзализныце

Решение Укрзализныци относительно повышения тарифов на перевозки в будущем грозит лишь вспышкой коррупционных скандалов, при этом качество услуг не повысится.

Таким мнением в комментарии для "Апострофа" поделился президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

Так, он упомянул скандальную закупку полотенец по завышенным в три раза ценам у единственной компании, которая осталась на тендере после отсеивания конкурентов из-за "отсутствия опыта". По его мнению, эта история – единичный случай, который лишь частично отражает масштаб злоупотреблений в отрасли.

"Существует большая проблема эффективного использования средств, полученных от повышения тарифов. Как, впрочем, и любых других инвестиций, привлекаемых на развитие Укрзализныци. К сожалению, всегда минимум треть этих сумм, а иногда и больше, попадало в карманы чиновников. Возьмем эту историю с закупкой стаканов и полотенец. Это ведь лишь те проявления, которые находятся на виду", - заявил Козаченко.

Также он рассказал о прямом случае вымогательства со стороны чиновников железнодорожного перевозчика.

"Мне известен случай, произошедший несколько лет назад, когда у бизнесменов, которые в приватизированном депо на коммерческой основе ремонтировали вагоны, чиновники, кто-то из тогдашнего руководства Укрзализныци, потребовали отката 30% средств, заплаченных за ремонт", - рассказал он.

По мнению главы ассоциации, при таких масштабах коррупции речи о повышении тарифов на перевозку от Укрзализныци быть не может.

"Это не дает возможность получить позитивный эффект от того же повышения тарифов, а, по сути, лишь порождает все новые проблемы", - подчеркнул Леонид Козаченко.