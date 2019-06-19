Сезон черники приближается: в чем польза и вред

Уже совсем скоро наступит сезон одной из самых полезных ягод - черники.
Созревают они преимущественно в июле. "Живут" в северных регионах страны в дикой местности: на болотах, в лесах.
Состоят эти темно-синие ягодки на 84% из воды, 12,5% - углеводы, остальные 3,5% - белки, жиры, клетчатка и минералы. В 100 гр - лишь 57 калорий. Белый налет, покрывающий ягоды - воск.
Черника является источником большого количества витаминов и минералов, необходимых человеку: калия, натрия, магния, фосфора, железа, меди, марганца, кобальта и никеля, а также витаминов С, Р и РР, В1 и В6, пантотеновой кислоты, пектина.
В сезон следует употреблять свежую чернику, а на зиму ее можно заморозить (целой или перетереть с сахаром) или высушить. В джеме или варенье, большая часть витаминов разрушится, поэтому лучше ограничиться или отказаться от такого способа заготовки.
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Чернику справедливо можно назвать лечебным средством:
• улучшает работу пищеварительной системы;
• устраняет диарею;
• помогает при цистите, уретрите;
• положительно влияет на состояние печени;
• эффективна при сахарном диабете;
• полезна для глаз;
• снимает воспаление;
• заживляет раны,
• рекомендуется при анемии.
При ангине и стоматите соком или водным настоем черники полощут горло и полость рта, а чай из этой ягоды помогает при энурезе.
Сильным бактерицидным действием она обладает благодаря фитонцидам: улучшает состояние организма при дизентерии, цистите, диарее и стафилококковых инфекциях.
Диабетикам рекомендуют добавить чернику в ежедневный рацион: она снижает содержание сахара в крови.
Ограничений для употребления черники очень мало, но все же они есть: следует быть осторожным людям с мочекаменной болезнью, панкреатитом, болезнью поджелудочной железы и индивидуальной непереносимостью. Возникновение аллергических реакций также возможно, особенно при избыточном потреблении ягод.
Некоторые привычные для нас продукты обладают рядом свойств, о которых мы даже не догадываемся. Например, лук, мед и семечки имеют антипаразитарные свойства.
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