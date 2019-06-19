Сезон черники приближается: в чем польза и вред

Уже совсем скоро наступит сезон одной из самых полезных ягод - черники.

В 100 граммах черники содержится всего 57 калорий

Созревают они преимущественно в июле. "Живут" в северных регионах страны в дикой местности: на болотах, в лесах.

Состоят эти темно-синие ягодки на 84% из воды, 12,5% - углеводы, остальные 3,5% - белки, жиры, клетчатка и минералы. В 100 гр - лишь 57 калорий. Белый налет, покрывающий ягоды - воск.

Черника является источником большого количества витаминов и минералов, необходимых человеку: калия, натрия, магния, фосфора, железа, меди, марганца, кобальта и никеля, а также витаминов С, Р и РР, В1 и В6, пантотеновой кислоты, пектина.

В сезон следует употреблять свежую чернику, а на зиму ее можно заморозить (целой или перетереть с сахаром) или высушить. В джеме или варенье, большая часть витаминов разрушится, поэтому лучше ограничиться или отказаться от такого способа заготовки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нельзя есть, когда хотите правильно питаться

Чернику справедливо можно назвать лечебным средством:

• улучшает работу пищеварительной системы;

• устраняет диарею;

• помогает при цистите, уретрите;

• положительно влияет на состояние печени;

• эффективна при сахарном диабете;

• полезна для глаз;

• снимает воспаление;

• заживляет раны,

• рекомендуется при анемии.

При ангине и стоматите соком или водным настоем черники полощут горло и полость рта, а чай из этой ягоды помогает при энурезе.

Сильным бактерицидным действием она обладает благодаря фитонцидам: улучшает состояние организма при дизентерии, цистите, диарее и стафилококковых инфекциях.

Диабетикам рекомендуют добавить чернику в ежедневный рацион: она снижает содержание сахара в крови.

Ограничений для употребления черники очень мало, но все же они есть: следует быть осторожным людям с мочекаменной болезнью, панкреатитом, болезнью поджелудочной железы и индивидуальной непереносимостью. Возникновение аллергических реакций также возможно, особенно при избыточном потреблении ягод.

Некоторые привычные для нас продукты обладают рядом свойств, о которых мы даже не догадываемся. Например, лук, мед и семечки имеют антипаразитарные свойства.