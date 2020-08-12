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среда, 12 августа 2020 19:25

Шевченка назначили заместителем министра культуры

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Шевченка назначили заместителем министра культуры
С 2020 года Шевченко является председателем Независимого медийной совета. Фото: mkip.gov.ua

Общественного активиста Тараса Шевченко назначили заместителем министра культуры и информационной политики.
Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на заседании 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и информационной политики.

Шевченко возглавлял ОО "Центр демократии и верховенства права", а с 2020 года является председателем Независимого медийной совета.

С новой должностью Шевченко уже поздравил глава министерства Александр Ткаченко.

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"Поздравляю Тараса в команде Министерства. Он юрист, активный медийный деятель, пользуется заслуженным уважением среди специалистов и общественности и несомненно достойный кандидат на эту должность. Много лет работал над законодательными инициативами в медиасфере, законопроектом о СМИ, а также над популяризацией цифровой образования и медиаграмотности . Убежден, он справится с непростыми вызовами, которые стоят перед ним. Один из таких - наш всеукраинский проект по медиаграмотности, работу по которому мы уже начали совместно с Тарасом ", - написал он в Facebook.

Министром культуры и информационной политики стал Александр Ткаченко. Решение приняла Верховная Рада. "За" проголосовали 263 народных депутата. Поддержала фракция "Слуга народа", группы "За будущее" и "Доверие". Остальные фракции дали ноль голосов.

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Дата
12
августа

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