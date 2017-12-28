Шестилетнему Михаилу Ушаньову срочно нужно оперировать врожденный порок сердца. У мальчика вторичный дефект межпредсердной перегородки и дилатация правых отделов сердца. Его спасти может установка оклюдера с измерительным баллоном, который стоит 98 000 грн.

Автор: Екатерина Романчук Шестилетнему Михаилу Ушаньову срочно нужна операция на сердце

Михаил вместе с матерью и старшим братом Александром живет в селе Требухов Броварского района Киевской области. Мать Михаила, Татьяна Анатольевна, работает на рынке и сама воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Михаил веселый и очень живой мальчик, интересуется всем на свете и вместе с братом во всем помогает маме. Заработной платы матери едва хватает на жизнь, поэтому самостоятельно приобрести дорогой сердечный имплантат для сына она не в состоянии.

"Порок Миши увидели после рождения. Тогда было на сердце открыты два окна. Врачи сказали ждать, должны затянуться. Так и произошло только с одним. Другой теперь нужно оперировать. Когда пошли на очередное УЗИ, думала уже снимемся с учета кардиолога. Он же ошарашил новостью, что нужна строчная операция. От этого порока сынишка часто болеет. Для нас ларингит и затяжные бронхиты стали уже привычными", - говорит Татьяна Анатольевна, мать мальчика.

За дополнительной информацией обращайтесь по контактам, которые размещены на сайте Фонда

Реквизиты для помощи:

Благотворительный фонд "Сердце на ладони"

Юридический адрес: 02140, м .. Киев, ул. Мишуги, 8/48

ЕГРПОУ 37432793, МФО банка: 320649

р / с 26001060714855 в ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" г. Киев

Назначение платежа: благотворительное пожертвование на лечение Ушаньова Михаила.