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среда, 28 апреля 2021 20:57

Сергей Зозуля нуждается в пересадке сердца и дорогостоящих препаратов

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Автор: Фото предоставлено Яной Зозулей
  35-летний Сергей Зозуля из села Носачов Смелянского района Черкасской области нуждается в пересадке сердца. К тому времени должен принимать дорогостоящие препараты. Нужна помощь.
35-летний Сергей Зозуля из села Носачов Смелянского района Черкасской области нуждается в пересадке сердца. К тому времени должен принимать дорогостоящие препараты. Нужна помощь.

35-летний Сергей Зозуля из села Носачов Смелянского района Черкасской области нуждается в пересадке сердца. До этого должен принимать дорогостоящие препараты.

"В прошлом году мужа начал беспокоить желудок. Он работал с ядохимикатами трактористом. Через три дня появилась боль в груди и начал задыхаться. Поэтому спал сидя. Кардиолог направила в областную больницу. Мы сразу поехали в кардиологический центр. Мужа сразу положили на обследование. Думали, может наследственное. Но причина, скорее всего, в ядохимикатах. Заведующий кардиохирургией Олег Александрович Журба сказал, что без пересадки сердца не обойдемся. Сергей сразу не соглашался. Но изменил мнение. Потому что у нас в то время было двое детей и ждали третьего ребенка. На трансплантацию муж стоит первый на очереди по Украине. Нам сказали, чтобы были начеку. Где появится сердце для трансплантации, туда надо будет и ехать. Пока же ежемесячно ездим на консультацию и раз в три месяца Сергея обследуют. Постоянно принимает дорогие лекарства. Фермер, у которого работал Сергей, сначала дал 10 тысяч гривен, теперь говорит, что "это еще надо доказать, что все связано с работой с ядохимикатами". Я в декретном отпуске. Младшему ребенку 4 месяца, а старшей дочери 11 лет. Просим у людей помощи", - рассказала Gazeta.ua Яна Зозуля.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 41494991 4591 5151 (Зозуля Сергей Васильевич).

Автор: Любовь Стрилецкая
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